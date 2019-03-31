Олег Ляшко, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n120127-prodemonstrovanyy-lyashkom-buleten-policiya-kvalifikuie-yak-porushennya-taiemnyci-golosuvannya.html

Ракурс

Поліція кваліфікує дії лідера Радикальної партії народного депутата Олега Ляшка, котрий продемонстрував свій бюлетень після голосування, як «порушення таємниці голосування» (ст. 159 Кримінального кодексу).

Про це під час брифінгу заявив речник Національної поліції Артем Шевченко, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

За його словами, подальшу підслідність цієї справи визначить прокуратура.

Шевченко наголошує, що підслідність справ щодо осіб з таким статусом належить виключно до прерогативи Генеральної прокуратури.

«Але первинну інформацію поліція збере і, безумовно, кваліфікує", — наголошує речник МВС.

Нагадаємо, сьогодні на виборчій дільниці лідер Радикальної партії, поставивши галочку біля прізвища обраного кандидата у кабінці для голосування, вже біля урни розгорнув бюлетень й продемонстрував журналістам, кого вирішив підтримати на президентських виборах.

«Мій голос за те, щоб менше свиней було при владі і більше в людей роботи, зарплати й нормального життя», — заявив згодом народний обранець журналістам.

Між тим, поліція повідомляє про надходження вже понад 500 заяв про порушення на виборах. За словами Шевченка, більшість повідомлень стосуються Києва. Вже відкрито вісім кримінальних справ.