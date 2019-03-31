Українці у США почали обирати президента України. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

https://racurs.ua/ua/n120126-ukrayinci-u-ssha-pochaly-obyraty-prezydenta-ukrayiny-foto.html

Ракурс

Голосування на виборах президента почалось у США. У Вашингтоні відкрито закордонну виборчу дільницю № 900089.

Виборча дільниця Вашингтоні працюватиме з 8.00 до 20.00. Першими на цій дільниці проголосували двоє 18-річних українців, повідомляється на сторінці Посольства України у США у Facebook.

Для Віктора та Поліни це перші вибори, і саме вони відкрили голосування на дільниці у столиці країни Вашингтоні.

Раніше повідомлялось, що о 12.00 за Києвом у Австралії закрилася виборча дільниця. Українці Австралії почали голосувати ще о 23.00 30 березня за київським часом, що становило 8.00 31 березня за місцевим. За даними ЦВК, у Австралії проголосувало всього лиш 125 осіб із зареєстрованих 1737 виборців. Тобто явка на виборах становила 7,2%.

Нагадаємо, сьогодні, 31 березня, з 8.00 до 20.00 працюють виборчі дільниці на території України. Станом на 15.00 вже проголосувало 44,79% українських виборців.