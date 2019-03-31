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Ракурс
Украинцы в США начали избирать президента Украины. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Украинцы в США начали избирать президента Украины (ФОТО)

31 мар 2019, 16:44
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Голосование на выборах президента Украины началось в США. В Вашингтоне открылся заграничный избирательный участок № 900089.

Избирательный участок Вашингтоне будет работать с 8.00 до 20.00. Первыми на этом участке проголосовали двое 18-летних украинцев, сообщается на странице Посольства Украины в США в Facebook.

Для Виктора и Полины это первые выборы, и именно они открыли голосование на участке в столице страны Вашингтоне.

Украинцы в США начали избирать президента Украины. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Украинцы в США начали избирать президента Украины. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Украинцы в США начали избирать президента Украины. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Ранее сообщалось, что в 12.00 по Киеву в Австралии закрылся избирательный участок. Украинцы Австралии начали голосовать еще в 23.00 30 марта по киевскому времени, что составляло 8.00 31 марта по местному. По данным ЦИК, в Австралии проголосовали всего лишь 125 человек из зарегистрированных 1737 избирателей. То есть явка на выборах составила 7,2%.

Напомним, сегодня, 31 марта, с 8.00 до 20.00 работают избирательные участки на территории Украины. По состоянию на 15.00 уже проголосовали 44,79% украинских избирателей.

Источник: Ракурс


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