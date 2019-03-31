Олег Ляшко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n120127-prodemonstrirovannyy-lyashko-bulleten-policiya-kvalificiruet-kak-narushenie-tayny-golosovaniya.html

Ракурс

Полиция квалифицирует действия лидера Радикальной партии народного депутата Олега Ляшко, который продемонстрировал свой бюллетень после голосования, как «нарушение тайны голосования» (ст. 159 Уголовного кодекса).

Об этом во время брифинга заявил спикер Национальной полиции Артем Шевченко, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

По его словам, дальнейшую подследственность этого дела определит прокуратура.

Шевченко отмечает, что подследственность дел в отношении лиц с таким статусом относится исключительно к прерогативе Генеральной прокуратуры.

«Но первичную информацию полиция соберет и, безусловно, квалифицирует», — подчеркивает представитель МВД.

Напомним, сегодня на избирательном участке лидер Радикальной партии, поставив галочку возле фамилии выбранного кандидата в кабинке для голосования, уже около урны развернул бюллетень и продемонстрировал журналистам, кого решил поддержать на президентских выборах.

«Мой голос за то, чтобы меньше свиней было у власти и больше у людей работы, зарплаты и нормальной жизни», — заявил позже народный избранник журналистам.

Между тем, полиция сообщает о поступлении уже более 500 заявлений о нарушениях на выборах. По словам Шевченко, большинство сообщений касаются Киева. Уже открыто восемь уголовных дел.