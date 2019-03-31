Молодики біля ЦВК, фото: Ельдар Сарахман

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Біля будівлі Центральної виборчої комісії (ЦВК) в Києві спостерігачі фіксують зростання кількості молодих людей спортивної статури.

Громадський рух «Чесно» отримав інформацію, що на сьогодні біля Центрвиборчкому заплановано проведення проплаченого мітингу, учасників котрого збирають через інтернет-месенджери. Прес-служба «Чесно» опублікувала скріншот відповідного повідомлення.

Згідно з наведеною там інформацією, учасникам пропонувалося за 350 грн кілька годин постояти «для кількості». Згодом з’явилася пропозиція приїхати ночувати під ЦВК у період з 7-ї вечора до 6-ї ранку за 700 грн.

Про активізацію «невідомих товаришів», котрі охороняють намети біля ЦВК, у своєму телеграм-каналі також повідомляє народний депутат Мустафа Наєм.

«Судячи з усього, до ночі буде акція протесту проти фальсифікації на виборах», — вважає політик.

Видання «Українська правда» повідомляє, що біля ЦВК вже 250 молодих людей спортивної статури, котрі запевняють, що прийшли, щоб не допустити «дебошу». Вони групуються біля палаток з написом «Громадська приймальня депутата». За їхніми словами, грошей їм не платили.

Серед них журналісти помітили «старших» в зелених жилетах з логотипом харківської організації Poton.

За інформацією журналіста Олексія Братущака, ці палатки встановили депутати від «Батьківщини».

У ЦВК заявляють, що наразі не відчувають тиску і працюють у штатному режимі.

Також в околицях ЦВК помічені автобуси з нацгвардійцями.

Нагадаємо, раніше молодики, котрі зібралися під ЦВК, заявляли, що вони прийшли «відпочивати».