Невідомий з ножем нападає на людей у північному районі Лондона, є постраждалі. Фото: inruza.ru

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Невідомий чоловік з ножем здійснює напади на людей у районі Едмонд, що розташовується на півночі Лондона.

Протягом доби постраждало вже чотири особи. Першою жертвою стала 45-річна жінка, на яку напав невідомий посеред вулиці, повідомляє telegraph.co.uk.

Перший напад стався ще у ніч на 31 березня, інші з різницею у кілька годин протягом цієї неділі, повідомляють у поліції. Всіх жертв було госпіталізовано, загиблих серед них немає.

У поліції повідомили, що зв’язку між жертвами немає, і зловмисник обирає їх випадково. Також правоохоронці не розцінюють ці напади як теракт. Існує версія, що зловмисник є психічно хворою людиною та діє самостійно.

Згідно з описом жертв, підозрюваний є темношкірим чоловіком худорлявої статури. Він одягнений у темний одяг з капюшоном.