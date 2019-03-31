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Неизвестный с ножом нападает на людей в северном районе Лондона, есть пострадавшие. Фото: inruza.ru

Неизвестный с ножом нападает на людей в северном районе Лондона, есть пострадавшие

31 мар 2019, 18:23
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Неизвестный мужчина с ножом совершает нападения на людей в районе Эдмонд, который располагается на севере Лондона.

В течение суток пострадали уже четыре человека. Первой жертвой стала 45-летняя женщина, на которую напал неизвестный посреди улицы, сообщает telegraph.co.uk.

Первое нападение произошло еще в ночь на 31 марта, другие с разницей в несколько часов в течение этого воскресенья, сообщают в полиции. Все жертвы были госпитализированы, погибших среди них нет.

В полиции сообщили, что связи между жертвами нет, и злоумышленник выбирает их случайно. Также правоохранители не расценивают эти нападения как теракт. Существует версия, что злоумышленник является психически больным человеком и действует самостоятельно.

Согласно описанию жертв, подозреваемый является темнокожим мужчиной худощавого телосложения. Он одет в темную одежду с капюшоном.


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