Неизвестный с ножом нападает на людей в северном районе Лондона, есть пострадавшие. Фото: inruza.ru

https://racurs.ua/n120131-neizvestnyy-s-nojom-napadaet-na-ludey-v-severnom-rayone-londona-est-postradavshie.html

Ракурс

Неизвестный мужчина с ножом совершает нападения на людей в районе Эдмонд, который располагается на севере Лондона.

В течение суток пострадали уже четыре человека. Первой жертвой стала 45-летняя женщина, на которую напал неизвестный посреди улицы, сообщает telegraph.co.uk.

Первое нападение произошло еще в ночь на 31 марта, другие с разницей в несколько часов в течение этого воскресенья, сообщают в полиции. Все жертвы были госпитализированы, погибших среди них нет.

В полиции сообщили, что связи между жертвами нет, и злоумышленник выбирает их случайно. Также правоохранители не расценивают эти нападения как теракт. Существует версия, что злоумышленник является психически больным человеком и действует самостоятельно.

Согласно описанию жертв, подозреваемый является темнокожим мужчиной худощавого телосложения. Он одет в темную одежду с капюшоном.