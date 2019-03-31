Сегодня в Украине проходят президентские выборы

https://racurs.ua/n120130-ne-stali-jdat-zaversheniya-vyborov-na-odnom-iz-uchastkov-odesskoy-oblasti-zafiksirovali.html

Ракурс

На избирательном участке № 510256, расположенном в селе Мирное Беляевского района Одесской области наблюдатель общественной сети «Опора» зафиксировал факт досрочного заполнения протокола о подсчете голосов избирателей.

На место инцидента вызвали полицию, сообщает пресс-служба «Опоры».

Согласно законодательству, соответствующий документ избирательная комиссия должна составлять на своем заседании, которое начинается после закрытия участка в 20.00. За составление или подписание этого протокола не на заседании комиссии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет (ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса).

Напомним, наблюдатели Комитета избирателей Украины сегодня зафиксировали попытку организации контролируемого голосования в одном из округов Харьковской области. Наблюдатель заметил, что ряд избирателей отчитывались о результатах голосования неизвестной женщине во дворе одной из школ.

Всего в Нацполиции сообщают, что уже поступило более 500 заявлений о нарушениях, связанных с президентскими выборами. Открыто восемь уголовных дел.