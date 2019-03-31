Сьогодні в Україні відбуваються президентські вибори

https://racurs.ua/ua/n120130-ne-staly-chekaty-zavershennya-vyboriv-na-odniy-z-dilnyc-odeschyny-zafiksuvaly-dochasne.html

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На виборчій дільниці № 510256, розташованій в селі Мирне Біляївського району Одеської області спостерігач громадської мережі «Опора» зафіксував факт дочасного заповнення протоколу про підрахунок голосів виборців.

На місце інциденту викликали поліцію, повідомляє прес-служба «Опори».

Згідно з законодавством, відповідний документ виборча комісія має складати на своєму засіданні, котре розпочинається після закриття дільниці о 20.00. За складання чи підписання цього протоколу не на засіданні комісії передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років (ч. 3 ст. 158 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, спостерігачі Комітету виборців України сьогодні зафіксували спробу організації контрольованого голосування в одному з округів Харківської області. Спостерігач помітив, що низка виборців звітували про результати голосування невідомій жінці в дворі однієї зі шкіл.

Загалом у Нацполіції повідомляють, що вже надійшло понад 500 заяв про порушення, пов’язані з президентськими виборами. Відкрито вісім кримінальних справ.