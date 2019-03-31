На виборчій дільниці у Туреччині сталася стрілянина, є загиблі. Фото: Слово и Дело

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Стрілянина на виборчій дільниці у Туреччині сталася сьогодні, 31 березня. У країні сьогодні тривають місцеві вибори.

У провінції Малатья, яка розташована на сході Туреччини, у виборчій дільниці застрелили двох осіб, представників опозиційної партії «Саадет», повідомляє DW, посилаючись на DHA.

Їх застрелив представник іншої партії, через те, що опозиціонери протестували проти відкритого голосування на дільниці. Повідомляється, що зловмисника затримали правоохоронці.

Зазначається, що це перші муніципальні вибори у Туреччині після перемоги представника правлячої партії Реджепа Таїпа Ердогана на президентських виборах. Політологи називають ці вибори справжнім тестом для команди Ердогана, оскільки Партія справедливості та розвитку після приходу до влади перемагала на всіх місцевих виборах. Однак, згідно даними соціологів, у двох великих містах країни — Стамбулі та Анкарі, правляча партія може програти місцеві вибори, поступившись опозиційній Народно-республіканській партії.