На избирательном участке в Турции произошла перестрелка, есть погибшие. Фото: Слово и Дело

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Стрельба на избирательном участке в Турции произошла сегодня, 31 марта. В стране проходят местные выборы.

В провинции Малатья, которая расположена на востоке Турции, на избирательном участке застрелили двоих представителей оппозиционной партии «Саадет», сообщает DW, ссылаясь на DHA.

Их застрелил представитель другой партии, потому что оппозиционеры протестовали против открытого голосования на участке. Сообщается, что злоумышленника задержали правоохранители.

Отмечается, что это первые муниципальные выборы в Турции после победы представителя правящей партии Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах. Политологи называют эти выборы настоящим тестом для команды Эрдогана, поскольку Партия справедливости и развития после прихода к власти побеждала на всех местных выборах. Однако, согласно данным социологов, в двух крупных городах страны — Стамбуле и Анкаре, правящая партия может проиграть местные выборы, уступив оппозиционной Народно-республиканской партии.