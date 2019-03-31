Правоохранители изъяли 600 кг героина в Киевской области. Фото: Vesti.Ru

https://racurs.ua/n120128-pravoohraniteli-izyali-600-kg-geroina-v-kievskoy-oblasti-foto.html

Ракурс

Украинские правоохранители изъяли 600 кг героина в Киевской области сегодня, 31 марта.

Операция по изъятию героина проходила в два этапа: 100 кг порошка были изъяты ночью, еще 500 кг сегодня днем, сообщил начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев на своей странице в Facebook.

По словам Князева, злоумышленники использовали территорию Украины в качестве склада для хранения наркотиков и дальнейшей транспортировки героина в другие страны. Также он сообщил, что это максимальное количество порошка, которое было изъято за период его работы.

Во время операции были задержаны четверо злоумышленников — граждане Молдовы, Турции и Македонии.