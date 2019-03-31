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Правоохранители изъяли 600 кг героина в Киевской области. Фото: Vesti.Ru

Правоохранители изъяли 600 кг героина в Киевской области (ФОТО)

31 мар 2019, 17:19
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Украинские правоохранители изъяли 600 кг героина в Киевской области сегодня, 31 марта.

Операция по изъятию героина проходила в два этапа: 100 кг порошка были изъяты ночью, еще 500 кг сегодня днем, сообщил начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев на своей странице в Facebook.

По словам Князева, злоумышленники использовали территорию Украины в качестве склада для хранения наркотиков и дальнейшей транспортировки героина в другие страны. Также он сообщил, что это максимальное количество порошка, которое было изъято за период его работы.

Во время операции были задержаны четверо злоумышленников — граждане Молдовы, Турции и Македонии.

Правоохранители изъяли 600 кг героина на Киевщине. Фото: facebook.com/sergii.knyazev

Правоохранители изъяли 600 кг героина на Киевщине. Фото: facebook.com/sergii.knyazev

Правоохранители изъяли 600 кг героина на Киевщине. Фото: facebook.com/sergii.knyazev

Источник: Ракурс


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