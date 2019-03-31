Правоохоронці вилучили 600 кг героїну на Київщині. Фото: Vesti.Ru

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Українські правоохоронці вилучили 600 кг героїну у Київській області сьогодні, 31 березня.

Операція з вилучення героїну проходила у два етапи: 100 кг порошку було вилучено вночі, ще 500 кг сьогодні вдень, повідомив начальник Національної поліції України Сергій Князєв на своїй сторінці у Facebook.

За словами Князєва, зловмисники використовували територію України як склад для зберігання наркотиків для подальшого транспортування героїну до інших країн. Також він повідомив, що це максимальна кількість порошку, яка була вилучена за період його роботи.

Під час операції було затримано чотирьох зловмисників — громадян Молдови, Туреччини та Македонії.