Молодые люди возле ЦИК, фото Эльдар Сарахман

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Ракурс

Возле здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Киеве наблюдатели фиксируют рост количества молодых людей спортивного телосложения.

Общественное движение «Честно» получило информацию, что на сегодня возле Центризбиркома запланировано проведение проплаченого митинга, участников которого собирают через интернет-мессенджеры. Пресс-служба «Честно» опубликовала скриншот уведомления.

Согласно приведенной там информации, участникам предлагалось за 350 грн несколько часов постоять «для количества». Впоследствии появилось предложение приехать ночевать под ЦИК в период с 7 вечера до 6 утра за 700 грн.

Об активизации «неизвестных товарищей», которые охраняют палатки возле ЦИК, в своем телеграмм-канале также сообщает народный депутат Мустафа Найем.

«Судя по всему, к ночи будет акция протеста против фальсификации на выборах», — считает политик.

Издание «Украинская правда» сообщает, что у ЦИК уже 250 молодых людей спортивного телосложения, которые уверяют, что пришли, чтобы не допустить «дебоша». Они группируются у палаток с надписью «Общественная приемная депутата». По их словам, денег им не платили.

Среди них журналисты заметили «старших» в зеленых жилетах с логотипом харьковской организации Poton.

По информации журналиста Алексея Братущака, эти палатки установили депутаты от «Батькивщины».

В ЦИК заявляют, что пока не испытывают давления и работают в штатном режиме.

Также в окрестностях ЦИК замечены автобусы с нацгвардейцами.

Напомним, ранее молодые люди, которые собрались под ЦИК, заявляли, что они пришли «отдыхать».