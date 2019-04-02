Вибори президента України: ЦВК порахувала понад 98% протоколів

Вибори президента України: ЦВК порахувала понад 98% протоколівhttps://racurs.ua/ua/n120227-vybory-prezydenta-ukrayiny-cvk-porahuvala-ponad-98-protokoliv.htmlРакурс
Центральна виборча комісія (ЦВК) підрахувала вже 98,16% бюлетенів з результатами голосування в першому турі президентських виборів 31 березня.
Першу сходинку продовжує обіймати шоумен Володимир Зеленський, у котрого наразі 30,24% голосів виборців. На другій сходинці — чинний президент Петро Порошенко (15,93%). Третє місце в лідера «Батьківщини» (13,39%). Далі розташувався самовисуванець Юрій Бойко (11,66%). П’ята сходинка в лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка (6,93%), шоста — в колишнього очільника СБУ Ігоря Смешка (6,03%).
Недійсними наразі визнано 1,18% бюлетенів.
|Кандидат
|% голосів виборців, поданих за кандидата
|Кількість голосів виборців, поданих за кандидата
|Володимир Зеленський
|30,24
|5 603 376
|Петро Порошенко
|15,93
|2 951 422
|Юлія Тимошенко
|13,39
|2 481 076
|Юрій Бойко
|11,66
|2 161 334
|Анатолій Гриценко
|6,93
|1 284 135
|Ігор Смешко
|6,03
|1 117 875
|Олег Ляшко
|5,47
|1 014 268
Нагадаємо, Центрвиборчком вже підрахував результати голосування на закордонному виборчому окрузі, до складу котрого входить 101 дільниця. Найбільше голосів там здобув Порошенко, на другому місці — Зеленський, третю сходинку посів Гриценко.