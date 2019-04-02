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Ракурс
У неділю в Україні відбувалося голосування на виборах президента, фото: bintels.com

Вибори президента України: ЦВК порахувала понад 98% протоколів

2 кві 2019, 11:11
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Центральна виборча комісія (ЦВК) підрахувала вже 98,16% бюлетенів з результатами голосування в першому турі президентських виборів 31 березня.

Першу сходинку продовжує обіймати шоумен Володимир Зеленський, у котрого наразі 30,24% голосів виборців. На другій сходинці — чинний президент Петро Порошенко (15,93%). Третє місце в лідера «Батьківщини» (13,39%). Далі розташувався самовисуванець Юрій Бойко (11,66%). П’ята сходинка в лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка (6,93%), шоста — в колишнього очільника СБУ Ігоря Смешка (6,03%).

Недійсними наразі визнано 1,18% бюлетенів.

Кандидат% голосів виборців, поданих за кандидатаКількість голосів виборців, поданих за кандидата
Володимир Зеленський 30,24 5 603 376
Петро Порошенко 15,93 2 951 422
Юлія Тимошенко 13,39 2 481 076
Юрій Бойко 11,66 2 161 334
Анатолій Гриценко 6,93 1 284 135
Ігор Смешко 6,03 1 117 875
Олег Ляшко 5,47 1 014 268

Нагадаємо, Центрвиборчком вже підрахував результати голосування на закордонному виборчому окрузі, до складу котрого входить 101 дільниця. Найбільше голосів там здобув Порошенко, на другому місці — Зеленський, третю сходинку посів Гриценко.

Джерело: Ракурс


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