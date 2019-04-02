Вибори президента України: ЦВК порахувала понад 98% протоколів

У неділю в Україні відбувалося голосування на виборах президента, фото: bintels.com

https://racurs.ua/ua/n120227-vybory-prezydenta-ukrayiny-cvk-porahuvala-ponad-98-protokoliv.html

Ракурс

Центральна виборча комісія (ЦВК) підрахувала вже 98,16% бюлетенів з результатами голосування в першому турі президентських виборів 31 березня.

Першу сходинку продовжує обіймати шоумен Володимир Зеленський, у котрого наразі 30,24% голосів виборців. На другій сходинці — чинний президент Петро Порошенко (15,93%). Третє місце в лідера «Батьківщини» (13,39%). Далі розташувався самовисуванець Юрій Бойко (11,66%). П’ята сходинка в лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка (6,93%), шоста — в колишнього очільника СБУ Ігоря Смешка (6,03%).

Недійсними наразі визнано 1,18% бюлетенів.

Кандидат % голосів виборців, поданих за кандидата Кількість голосів виборців, поданих за кандидата Володимир Зеленський 30,24 5 603 376 Петро Порошенко 15,93 2 951 422 Юлія Тимошенко 13,39 2 481 076 Юрій Бойко 11,66 2 161 334 Анатолій Гриценко 6,93 1 284 135 Ігор Смешко 6,03 1 117 875 Олег Ляшко 5,47 1 014 268

Нагадаємо, Центрвиборчком вже підрахував результати голосування на закордонному виборчому окрузі, до складу котрого входить 101 дільниця. Найбільше голосів там здобув Порошенко, на другому місці — Зеленський, третю сходинку посів Гриценко.