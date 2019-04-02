Соцмережі вираховують, хто з 37-ми полярників станції «Академік Вернадський» голосував за Бойка, фото — cont.ws

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Голосування на українській антарктичній станції «Академік Вернадський» викликало неабиякий ажіотаж в медіа. Серед 37 осіб, які взяли участь у виборах, один виборець віддав голос кандидату від «Опоблоку» Юрію Бойку.

«Вся станція намагається вивідати, хто цей громадянин», — жартують в мережі.

Результати голосування в Антарктиді разюче відрізняються від загальної ситуації в Україні. На станції переміг чинний президент Петро Порошенко, за якого віддали голоси 19 осіб (53%) виборців, другий — Зеленський із п’ятьма голосами. По одному голосу в Антарктиці отримали й Юрій Бойко та Олександр Мороз (останній, нагадаємо, знявся з виборів). Така ситуація зумовила хвилю інтересу до української антарктичної станції.

«Пишуть у „приват“ науковцям з проханням злити інфу чи відео, пишуть безглузді запитання. Скоро запитають, чи були бажаючі голосувати серед пінгвінів», — пише автор ФБ-сторінки «Автостопом в Антарктиду».

Він відзначив, що голосування на станції «Академік Вернадський» відбулось чітко, гарно і оперативно, адже у науковців вдосталь роботи, щоб загострювати увагу на виборах і на результатах голосування.

Учені нарікають на неймовірний ажіотаж у медіа щодо голосування 37 виборців «десь у льодах».

«Це супер важливо. Супер репрезентативна вибірка. Новинарники шукають екзотики. Тобто те, що на виборах президента перемагає клоун-маріонетка, вже нікому не дивно і не смішно. А тут — ледь не пінгвіни голосують», — коментують ажіотаж учені.

На станції «Академік Вернадський» просять не шукати сенсацій, адже «жоден пінгвін на вибори не прийшов — стоять під вікнами». Автор допису, втім, розповів, що йому страшно повертатись «в країну, де головнокомандуючим може стати клоун».

Нагадаємо, що 2 квітня ЦВК опублікувала повні результати голосування на закордонних дільницях під час першого туру президентських виборів 31 березня. Загалом за кордоном проголосували понад 55 тис. осіб. Тут переміг чинний президент Петро Порошенко (38,93%). На другому місці — шоумен Володимир Зеленський (26,01%), третю сходинку посів лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко (10,64%).