Бійки, загублені ключі і непереведені годинники: курйози виборів від ЦВК, фото — ЗіК

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Ракурс

У Центральній виборчій комісії (ЦВК) розповіли про курйози, які трапилися під час голосування у першому турі президентських виборів.

Зокрема Євген Радченко, заступник голови ЦВК, під час брифінгу повідомив, що загалом вибори відбулися без суттєвих порушень, але певні ексцеси фіксувалися. Наприклад, Радченко розповів про бійку спостерігачів, повідомляється у трансляції «Громадського».

Спостерігачі від громадських організацій почубилися за право зафіксувати порушення — кожен з них намагався відвоювати право зафіксувати порушення виборчого законодавства.

«Це хороший приклад того, що спостерігачі працюють добросовісно», — заявив Радченко.

У Львівській області на дільниці загубили ключі від металевої шафи, у якій зберігалися бюлетені, тому її відкривали болгаркою.

На Сумщині виборець намагався у роті винести бюлетень з дільниці. Це помітили члени комісії і витягнули папір з рота. Чоловік не зміг пояснити мотиви вчинку.

Декілька дільниць в Україні відкрилися з невеликим запізненням, оскільки їхні члени забули про переведення годинників на літній час, яке відбулося в Україні у ніч перед виборами.

Раніше «Ракурс» інформував, що на Одещині голова виборчої комісії вдарив виборця, а член виборчкому прийшла п’яна. На одній з дільниці Одеси громадянка намагалася винести документ з дільниці у сумочці, але, коли її зупинили члени комісії, вона дістала його і порвала. Після скоєного жінка зазначила, що їй немає за кого голосувати.