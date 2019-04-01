Драки, потерянные ключи и непереведенные часы: курьезы выборов от ЦИК, фото - ЗИК

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Ракурс

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассказали о курьезных случаях во время голосования в первом туре президентских выборов.

В частности Евгений Радченко, заместитель председателя ЦИК, во время брифинга сообщил, что в целом выборы прошли без существенных нарушений, но определенные эксцессы фиксировались. Например, Радченко рассказал о драке наблюдателей, сообщается в трансляции «Громадського».

Наблюдатели от общественных организаций подрались за право зафиксировать нарушения — каждый из них пытался отвоевать право зафиксировать нарушения избирательного законодательства.

«Это хороший пример того, что наблюдатели работают добросовестно», — заявил Радченко.

Во Львовской области на участке потеряли ключи от металлического шкафа, в котором хранились бюллетени, поэтому его открывали болгаркой.

На Сумщине избиратель пытался во рту вынести бюллетень из участка. Это заметили члены комиссии и вытащили бумагу изо рта. Мужчина не смог объяснить мотивы поступка.

Несколько участков в Украине открылись с небольшим опозданием, поскольку их члены забыли о переводе часов на летнее время, который состоялся в Украине в ночь перед выборами.

Ранее «Ракурс» информировал, что в Одесской области председатель избирательной комиссии ударил избирателя, а член избиркома пришла пьяная. На одном из участков Одессы гражданка пыталась вынести документ из участка в сумочке, но, когда ее остановили члены комиссии, она достала его и порвала. После этого женщина отметила, что ей не за кого голосовать.