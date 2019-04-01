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ЦИК подсчитывает голоса: обработано 3,59% протоколов, лидирует Зеленский

Официальные результаты выборов ЦИК: впереди Зеленский (ИНФОГРАФИКА)

1 апр 2019, 01:08
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) продолжает подсчитывать голоса. По состоянию на час ночи понедельника, 1 апреля, в Украине обработано 3,59% протоколов со всех избирательных участков.

Лидерами первого тура выборов продолжают быть комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Официальные результаты ЦИК на 01.00 таковы:

  1. Владимир Зеленский — 28,61%;
  2. Петр Порошенко — 17,25%;
  3. Юлия Тимошенко — 14,99%;
  4. Юрий Бойко — 9,86%;
  5. Олег Ляшко — 6,84%;
  6. Анатолий Гриценко — 6,71%.

Напомним, что окончательные результаты национального экзит-пола также отдают предпочтение Зеленскому, у которого 30,6% голосов украинцев. На втором месте Петр Порошенко (17,8%), третья — Юлия Тимошенко (14,2%). В первой пятерке также Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).

Источник: Ракурс


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