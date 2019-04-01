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ЦИК подсчитывает голоса: обработано 3,59% протоколов, лидирует Зеленский
Официальные результаты выборов ЦИК: впереди Зеленский (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n120152-oficialnye-rezultaty-vyborov-cik-vperedi-zelenskiy-infografika.htmlРакурс
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) продолжает подсчитывать голоса. По состоянию на час ночи понедельника, 1 апреля, в Украине обработано 3,59% протоколов со всех избирательных участков.
Лидерами первого тура выборов продолжают быть комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Официальные результаты ЦИК на 01.00 таковы:
- Владимир Зеленский — 28,61%;
- Петр Порошенко — 17,25%;
- Юлия Тимошенко — 14,99%;
- Юрий Бойко — 9,86%;
- Олег Ляшко — 6,84%;
- Анатолий Гриценко — 6,71%.
Напомним, что окончательные результаты национального экзит-пола также отдают предпочтение Зеленскому, у которого 30,6% голосов украинцев. На втором месте Петр Порошенко (17,8%), третья — Юлия Тимошенко (14,2%). В первой пятерке также Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).
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