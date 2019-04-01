В Минюсте рассказали, как проголосовать не по прописке во втором туре выборов

https://racurs.ua/n120151-vtoroy-tur-vyborov-v-minuste-rasskazali-kak-progolosovat-ne-po-propiske.html

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В Минюсте рассказали, как проголосовать не по прописке во втором туре выборов. Граждане, которые будут голосовать не по месту регистрации, должны будут снова изменить место голосования в установленном законом порядке.

О таком требовании закона сообщил 31 марта министр юстиции Павел Петренко в Твиттер сразу после окончания голосования в первом туре.

Такой категории граждан не позднее, чем за 5 дней до второго тура (21 апреля), необходимо еще раз обратиться к соответствующим центров регистрации и подтвердить свое новое место голосования.

Напомним, что сегодня в Украине состоялся первый тур выборов президента Украины. Граждане выбирали из 39 кандидатов. Данные национального экзит-пола свидетельствуют о том, что во второй тур могут отобраться кандидаты Владимир Зеленский и Петр Порошенко.