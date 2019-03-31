Зеленский рассказал, пойдет ли на дебаты с Порошенко и когда сообщит ключевых лиц команды

https://racurs.ua/n120150-zelenskiy-rasskazal-poydet-li-na-debaty-s-poroshenko-i-kogda-soobschit-kluchevyh-lic-komandy.html

Ракурс

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представит первую пятерку своей команды до конца второго тура.

Об этом кандидат заявил вечером 31 марта на брифинге в своем штабе, сообщает «Громадське».

«До конца второго тура я сказал, что покажу», — отметил он, отвечая на вопрос, может ли он сейчас озвучить фамилию кандидата в министры обороны.

«До конца второго тура мы готовы и покажем, я думаю, пятерку наших людей. Вы их увидите обязательно», — ответил Зеленский.

Он отказался сообщать фамилию премьер-министра, которого предложит Раде в случае своей победы. Кандидат ограничился только заявлением, что видит во главе Кабмина «специалиста и профессионального человека».

Зеленский заявил, что готов к дебатам с президентом Петром Порошенко.

«Порошенко, не Порошенко, какая мне разница?», — сказал кандидат-шоумен.

Кроме того, Зеленский заявил о возможных финансовых компенсациях, которые потребует у России. Об этом кандидат сказал, отвечая на вопрос о первой возможной встрече с Владимиром Путиным.

«Я ему скажу: наконец вы вернули наши территории, сколько готовы еще компенсировать денег?», — заявил Зеленский.

Напомним, что «Ракурс» собрал реакцию пользователей социальных сетей на результаты национального экзит-пола голосования на выборах президента Украины 2019 года. Узнав результаты экзит-пола украинцы начали комментировать их в соцсетях. Их мнения разделились — одни радуются, другие — удивлены, а кто-то грустит и разочарован.