Зеленський розповів, чи піде на дебати із Порошенком і коли повідомить ключових осіб команди

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Ракурс

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський презентує першу п’ятірку своєї команди до кінця другого туру.

Про це кандидат заявив увечері 31 березня на брифінгу у своєму штабі, повідомляє «Громадське».

«До кінця другого туру я сказав, що покажу», — зазначив він, відповідаючи на питання, чи може він зараз озвучити прізвище кандидата в міністри оборони.

«До кінця другого туру ми готові і покажемо, я думаю, п’ятірку наших людей. Ви їх побачите обов’язково», — відповів Зеленський.

Він відмовився повідомляти прізвище прем'єра-міністра, якого запропонує Раді у випадку своєї перемоги. Кандидат обмежився тільки заявою про те, що бачить на чолі Кабміну «фахівця і професіональну людину».

Зеленський заявив, що готовий до дебатів з президентом Петром Порошенком.

«Порошенко, не Порошенко, яка мені різниця?», — сказав кандидат-шоумен.

Крім того, Зеленський заявив про ймовірні фінансові компенсації, які вимагатиме у Росії. Про це кандидат сказав, відповідаючи на запитання про першу ймовірну зустріч із Володимиром Путіним.

«Я йому скажу: нарешті ви повернули наші території, скільки готові ще компенсувати грошей?», — заявив Зеленський.

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