ЦИК считает голоса: лидирует Зеленский

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитывает голоса: 1,10% протоколов по Украине уже были обработаны по состоянию на 23.40 воскресенья, 31 марта.

Лидерами первого тура выборов являются комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

На избирательных участках, в частности, в Австралии, Армении, Вьетнаме, Индии, Иране, Казахстане, Кыргызстане, Южной Корее, Малайзии, Сингапуре, Таиланде, Туркменистане и Японии, где из-за различия во времени голосование началось и завершилось раньше, обработали уже 100% протоколов. В большинстве этих стран граждане Украины отдали свои голоса преимущественно Порошенко.

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук признала выборы состоявшимися. По ее словам, голосование прошло «без системных нарушений».

Напомним, согласно последним данным Национального экзит-пола, Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины — за него отдали свои голоса 30,6% избирателей. Второе место занял действующий президент Петр Порошенко (17,8%). Эти два кандидата встретятся во втором туре выборов 21 апреля. Юлия Тимошенко получила 14,2% голосов и не проходит дальше.