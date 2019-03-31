ЦВК підраховує голоси: опрацьовано понад 1% протоколів, лідирує Зеленський

https://racurs.ua/ua/n120149-cvk-pidrahovuie-golosy-opracovano-ponad-1-protokoliv-lidyruie-zelenskyy-infografika.html

Ракурс

Центральна виборча комісія (ЦВК) підраховує голоси: опрацьовано вже 1,10% протоколів по Україні.

Лідерами першого туру виборів є комік Володимир Зеленський (26,99%) та чинний президент Петро Порошенко (17,57%).

На закордонних виборчих дільницях, зокрема, в Австралії, Вірменії, В'єтнамі, Індії, Ірані, Казахстані, Киргизстані, Кореї, Малайзії, Сінгапурі, Таїланді, Туркменістані та Японії, де через відмінність у часі голосування почалося й завершилося раніше, опрацювали вже 100% протоколів. У більшості цих країн громадяни України віддали свої голоси переважно Порошенку.

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук визнала вибори такими, що відбулися. За її словами, голосування пройшло «без системних порушень».

Нагадаємо, згідно з останніми даними Національного екзит-полу, Володимир Зеленський лідирує в першому турі виборів президента України — за нього віддали свої голоси 30,6% виборців. Друге місце зайняв чинний президент Петро Порошенко (17,8%). Ці двоє кандидатів зустрінуться в другому турі виборів 21 квітня. Юлія Тимошенко отримала 14,2% голосів і не проходить далі.