У Мін'юсті розповіли, як проголосувати не за пропискою у другому турі виборів

https://racurs.ua/ua/n120151-drugyy-tur-vyboriv-u-min-usti-rozpovily-yak-progolosuvaty-ne-za-propyskou.html

Ракурс

У Мін’юсті розповіли, як проголосувати не за пропискою у другому турі виборів. Громадяни, які голосуватимуть не за місцем реєстрації, повинні будуть знову змінити місце голосування в установленому законом порядку.

Про таку вимогу закону повідомив 31 березня міністр юстиції Павло Петренко у Твіттер відразу після закінчення голосування у першому турі.

Такій категорії громадян не пізніше, ніж за 5 днів до другого туру (21 квітня), необхідно ще раз звернутись до відповідних центрів реєстрації і підтвердити своє нове місце голосування.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні відбувся перший тур виборів президента України. Громадяни обирали з-поміж 39 кандидатів. Дані національного екзит-полу свідчать про те, що до другого туру можуть відібратися кандидати Володимир Зеленський та Петро Порошенко.