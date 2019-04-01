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У Мін'юсті розповіли, як проголосувати не за пропискою у другому турі виборів

Другий тур виборів: у Мін’юсті розповіли, як проголосувати не за пропискою

1 кві 2019, 00:29
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У Мін’юсті розповіли, як проголосувати не за пропискою у другому турі виборів. Громадяни, які голосуватимуть не за місцем реєстрації, повинні будуть знову змінити місце голосування в установленому законом порядку.

Про таку вимогу закону повідомив 31 березня міністр юстиції Павло Петренко у Твіттер відразу після закінчення голосування у першому турі.

Такій категорії громадян не пізніше, ніж за 5 днів до другого туру (21 квітня), необхідно ще раз звернутись до відповідних центрів реєстрації і підтвердити своє нове місце голосування.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні відбувся перший тур виборів президента України. Громадяни обирали з-поміж 39 кандидатів. Дані національного екзит-полу свідчать про те, що до другого туру можуть відібратися кандидати Володимир Зеленський та Петро Порошенко.

Джерело: Ракурс


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