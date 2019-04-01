ЦВК підраховує голоси: опрацьовано 3,59% протоколів, лідирує Зеленський

https://racurs.ua/ua/n120152-oficiyni-rezultaty-vyboriv-cvk-lidyruie-zelenskyy-infografika.html

Ракурс

Центральна виборча комісія (ЦВК) продовжує підраховувати голоси. Станом на першу годину ночі понеділка, 1 квітня, в Україні опрацьовано 3,59% протоколів з усіх виборчих дільниць.

Лідерами першого туру виборів продовжують бути комік Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко.

Офіційні результати ЦВК на 01.00 такі:

Володимир Зеленський — 28,61%; Петро Порошенко — 17,25%; Юлія Тимошенко — 14,99%; Юрій Бойко — 9,86%; Олег Ляшко — 6,84%; Анатолій Гриценко — 6,71%.

Нагадаємо, що остаточні результати Національного екзит-полу також віддають перевагу Зеленському, у якого 30,6% голосів українців. На другому місці Петро Порошенко (17,8%), третя — Юлія Тимошенко (14,2%). У першій п’ятірці також Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).