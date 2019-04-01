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ЦВК підраховує голоси: опрацьовано 3,59% протоколів, лідирує Зеленський
Офіційні результати виборів ЦВК: попереду Зеленський (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n120152-oficiyni-rezultaty-vyboriv-cvk-lidyruie-zelenskyy-infografika.htmlРакурс
Центральна виборча комісія (ЦВК) продовжує підраховувати голоси. Станом на першу годину ночі понеділка, 1 квітня, в Україні опрацьовано 3,59% протоколів з усіх виборчих дільниць.
Лідерами першого туру виборів продовжують бути комік Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко.
Офіційні результати ЦВК на 01.00 такі:
- Володимир Зеленський — 28,61%;
- Петро Порошенко — 17,25%;
- Юлія Тимошенко — 14,99%;
- Юрій Бойко — 9,86%;
- Олег Ляшко — 6,84%;
- Анатолій Гриценко — 6,71%.
Нагадаємо, що остаточні результати Національного екзит-полу також віддають перевагу Зеленському, у якого 30,6% голосів українців. На другому місці Петро Порошенко (17,8%), третя — Юлія Тимошенко (14,2%). У першій п’ятірці також Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).
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