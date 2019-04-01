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ЦВК підраховує голоси: опрацьовано 3,59% протоколів, лідирує Зеленський

Офіційні результати виборів ЦВК: попереду Зеленський (ІНФОГРАФІКА)

1 кві 2019, 01:08
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Центральна виборча комісія (ЦВК) продовжує підраховувати голоси. Станом на першу годину ночі понеділка, 1 квітня, в Україні опрацьовано 3,59% протоколів з усіх виборчих дільниць.

Лідерами першого туру виборів продовжують бути комік Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко.

Офіційні результати ЦВК на 01.00 такі:

  1. Володимир Зеленський — 28,61%;
  2. Петро Порошенко — 17,25%;
  3. Юлія Тимошенко — 14,99%;
  4. Юрій Бойко — 9,86%;
  5. Олег Ляшко — 6,84%;
  6. Анатолій Гриценко — 6,71%.

Нагадаємо, що остаточні результати Національного екзит-полу також віддають перевагу Зеленському, у якого 30,6% голосів українців. На другому місці Петро Порошенко (17,8%), третя — Юлія Тимошенко (14,2%). У першій п’ятірці також Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).

Джерело: Ракурс


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