Соцсети высчитывают, из 37-ми полярников станции «Академик Вернадский» голосовал за Бойко, фото - cont.ws

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Голосование на украинской антарктической станции «Академик Вернадский» вызвало большой ажиотаж в СМИ. Среди 37 человек, принявших участие в выборах, один избиратель отдал голос кандидату от «Оппоблока» Юрию Бойко.

«Вся станция пытается выведать, кто этот гражданин», — шутят в сети.

Результаты голосования в Антарктиде разительно отличаются от общей ситуации в Украине. На станции победил действующий президент Петр Порошенко, за которого отдали голоса 19 человек (53%) избирателей, второй — Зеленский с пятью голосами. По одному голосу в Антарктике получили также Юрий Бойко и Александр Мороз (последний, напомним, снялся с выборов). Такая ситуация обусловила волну интереса к украинской антарктической станции.

«Пишут в „личку“ ученым с просьбой слить инфу или видео, пишут нелепые вопросы. Скоро спросят, были ли желающие голосовать среди пингвинов», — пишет автор ФБ-страницы «Автостопом в Антарктиду».

Он отметил, что голосование на станции «Академик Вернадский» состоялось четко, красиво и оперативно, ведь у ученых достаточно работы, чтобы заострять внимание на выборах и на результатах голосования. Они жалуются на невероятный ажиотаж в СМИ относительно голосования 37 избирателей «где-то во льдах».

«Это супер важно. Супер репрезентативная выборка. Журналисты ищут экзотики. То, что на выборах президента побеждает клоун-марионетка, уже никому не странно и не смешно. А здесь — чуть ли не пингвины голосуют», — комментируют ажиотаж ученые.

На станции «Академик Вернадский» просят не искать сенсаций, ведь «ни один пингвин на выборы не пришел — стоят под окнами». Автор заметки, впрочем, рассказал, что ему страшно возвращаться «в страну, где главнокомандующим может стать клоун».

Напомним, что 2 апреля ЦИК опубликовал полные результаты голосования на участках во время первого тура президентских выборов 31 марта. Всего за рубежом проголосовали более 55 тыс. человек. Здесь победил действующий президент Петр Порошенко (38,93%). На втором месте — шоумен Владимир Зеленский (26,01%), третье место занял лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (10,64%).