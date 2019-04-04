Ракурсhttps://racurs.ua/
ЦВК порахувала 100% протоколів, Зеленський випередив Порошенка на 14,29%, фото — Главком
Офіційні результати виборів: ЦВК порахувала 100% протоколів, Зеленський випередив Порошенка на 14,29% (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n120247-cvk-porahuvala-100-protokoliv-zelenskyy-vyperedyv-poroshenka.htmlРакурс
Центральна виборча комісія (ЦВК) 4 квітня опрацювала усі 100% протоколів із виборчих дільниць.
Перший тур президентських виборів виграв комік Володимир Зеленський, а чинний президент Петро Порошенко програв йому 14,29%. Юлія Тимошенко опинилася на третьому місці.
Повні офіційні результати ЦВК такі (перша п’ятірка):
- Володимир Зеленський — 30,24%;
- Петро Порошенко — 15,95%;
- Юлія Тимошенко — 13,40%;
- Юрій Бойко — 11,67%;
- Анатолій Гриценко — 6,91%.
|Кандидат
|% голосів виборців, поданих за кандидата
|Кількість голосів виборців, поданих за кандидата
|Володимир Зеленський
|30,24
|5 713 825
|Петро Порошенко
|15,95
|3 014 523
|Юлія Тимошенко
|13,40
|2 532 230
|Юрій Бойко
|11,67
|2 205 974
|Анатолій Гриценко
|6,91
|1 306 411
|Ігор Смешко
|6,04
|1 141 302
|Олег Ляшко
|5,48
|1 035 944
|Олександр Вілкул
|4,15
|784 246
|Руслан Кошулинський
|1,62
|307 240
|Юрій Тимошенко
|0,62
|117 712
У понеділок, 1 квітня, Центрвиборчком офіційно анонсував другий тур виборів президента.
Дані ЦВК приблизно збіглися із інформацією соціологів, які 31 березня проводили національний екзит-пол. Його підсумкові дані також фіксують перевагу Зеленського (30,6% голосів). На другому місці Петро Порошенко (17,8%), третя — Юлія Тимошенко (14,2%). У першій п’ятірці також Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).
Читайте також
Промашки газово-тарифного рішення. Альтернативний погляд на судову перемогу Тимошенко над урядом
Порошенко проти Зеленського: неординарні заяви оточення кандидатів у президенти (ФОТО, ВІДЕО)
Наступники «проффесора» Януковича в рядах «націоналістів» і соціальні ліфти «Азова»
«Нафтогаз» і Коболєв: жадібність фраєра згубила
Загрузка...
Загрузка...