ЦИК посчитал 100% протоколов, Зеленский опередил Порошенко на 14,29%, фото — Главком

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Ракурс

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 4 апреля обработала все 100% протоколов с избирательных участков.

Первый тур президентских выборов выиграл комик Владимир Зеленский, а действующий президент Петр Порошенко проиграл ему 14,29%. Юлия Тимошенко оказалась на третьем месте.

Полные официальные результаты ЦИК такие (первая пятерка):

Владимир Зеленский — 30,24%; Петр Порошенко — 15,95%; Юлия Тимошенко — 13,40%; Юрий Бойко — 11,67%; Анатолий Гриценко — 6,91%.

Официальные результаты первого тура голосования на выборах президента Украины Кандидат % голосов избирателей за кандидата Количество голосов избирателей за кандидата Владимир Зеленский 30,24 5 713 825 Петр Порошенко 15,95 3 014 523 Юлия Тимошенко 13,40 2 532 230 Юрий Бойко 11,67 2 205 974 Анатолий Гриценко 6,91 1 306 411 Игорь Смешко 6,04 1 141 302 Олег Ляшко 5,48 1 035 944 Александр Вилкул 4,15 784 246 Руслан Кошулинский 1,62 307 240 Юрий Тимошенко 0,62 117 712

В понедельник, 1 апреля, Центризбирком официально анонсировал второй тур выборов президента.

Данные ЦИК примерно совпали с информацией социологов, которые 31 марта проводили национальный экзит-пол. Его итоговые данные также фиксируют преимущество Зеленского (30,6% голосов). На втором месте Петр Порошенко (17,8%), третья — Юлия Тимошенко (14,2%). В первой пятерке также Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).