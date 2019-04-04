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ЦИК посчитал 100% протоколов, Зеленский опередил Порошенко на 14,29%, фото — Главком

Официальные результаты выборов: ЦИК посчитал 100% протоколов, Зеленский опередил Порошенко на 14,29% (ИНФОГРАФИКА)

4 апр 2019, 07:52
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 4 апреля обработала все 100% протоколов с избирательных участков.

Первый тур президентских выборов выиграл комик Владимир Зеленский, а действующий президент Петр Порошенко проиграл ему 14,29%. Юлия Тимошенко оказалась на третьем месте.

Полные официальные результаты ЦИК такие (первая пятерка):

  1. Владимир Зеленский — 30,24%;
  2. Петр Порошенко — 15,95%;
  3. Юлия Тимошенко — 13,40%;
  4. Юрий Бойко — 11,67%;
  5. Анатолий Гриценко — 6,91%.
Официальные результаты первого тура голосования на выборах президента Украины
Кандидат % голосов избирателей за кандидата Количество голосов избирателей за кандидата
Владимир Зеленский 30,24 5 713 825
Петр Порошенко 15,95 3 014 523
Юлия Тимошенко 13,40 2 532 230
Юрий Бойко 11,67 2 205 974
Анатолий Гриценко 6,91 1 306 411
Игорь Смешко 6,04 1 141 302
Олег Ляшко 5,48 1 035 944
Александр Вилкул 4,15 784 246
Руслан Кошулинский 1,62 307 240
Юрий Тимошенко 0,62 117 712

В понедельник, 1 апреля, Центризбирком официально анонсировал второй тур выборов президента.

Данные ЦИК примерно совпали с информацией социологов, которые 31 марта проводили национальный экзит-пол. Его итоговые данные также фиксируют преимущество Зеленского (30,6% голосов). На втором месте Петр Порошенко (17,8%), третья — Юлия Тимошенко (14,2%). В первой пятерке также Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).

Источник: Ракурс


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