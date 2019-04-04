Официальные результаты выборов: ЦИК посчитал 100% протоколов, Зеленский опередил Порошенко на 14,29% (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n120247-cik-poschital-100-protokolov-zelenskiy-operedil-poroshenko.htmlРакурс
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 4 апреля обработала все 100% протоколов с избирательных участков.
Первый тур президентских выборов выиграл комик Владимир Зеленский, а действующий президент Петр Порошенко проиграл ему 14,29%. Юлия Тимошенко оказалась на третьем месте.
Полные официальные результаты ЦИК такие (первая пятерка):
- Владимир Зеленский — 30,24%;
- Петр Порошенко — 15,95%;
- Юлия Тимошенко — 13,40%;
- Юрий Бойко — 11,67%;
- Анатолий Гриценко — 6,91%.
|Кандидат
|% голосов избирателей за кандидата
|Количество голосов избирателей за кандидата
|Владимир Зеленский
|30,24
|5 713 825
|Петр Порошенко
|15,95
|3 014 523
|Юлия Тимошенко
|13,40
|2 532 230
|Юрий Бойко
|11,67
|2 205 974
|Анатолий Гриценко
|6,91
|1 306 411
|Игорь Смешко
|6,04
|1 141 302
|Олег Ляшко
|5,48
|1 035 944
|Александр Вилкул
|4,15
|784 246
|Руслан Кошулинский
|1,62
|307 240
|Юрий Тимошенко
|0,62
|117 712
В понедельник, 1 апреля, Центризбирком официально анонсировал второй тур выборов президента.
Данные ЦИК примерно совпали с информацией социологов, которые 31 марта проводили национальный экзит-пол. Его итоговые данные также фиксируют преимущество Зеленского (30,6% голосов). На втором месте Петр Порошенко (17,8%), третья — Юлия Тимошенко (14,2%). В первой пятерке также Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).