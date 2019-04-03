«Брексит»: спикер британского парламента отклонил третью волну голосования. Фото: radio.cz

https://racurs.ua/n120315-breksit-spiker-britanskogo-parlamenta-otklonil-tretu-volnu-golosovaniya.html

Ракурс

Британский парламент отклонил третью волну голосований по новым сценариям «брексита», которые должны были стартовать в понедельник, 8 апреля.

Во время голосования половина депутатов поддержала новое обсуждение «брексита», а половина отклонила поправку лейбористов. В таком случае решающий голос, согласно прецедентному праву, принадлежит спикеру. Джон Беркоу поддержал противников третьей волны голосования. Об этом сообщается в «Европейской правде» со ссылкой на Financial Times.

В минувший понедельник парламент рассмотрел четыре варианта выхода из ЕС, но ни один сценарий не получил большинство голосов. На данный момент наибольшую популярность имеет вариант выхода из Евросоюза с сохранением членства страны в Таможенном союзе.

Накануне, после семичасового заседания, премьер-министр Тереза Мэй отметила, что Лондон нуждается в дополнительном времени для достижения соглашения.

Однако, страна должна до 12 апреля представить план выхода Евросоюзу. В случае если план не будет принял блоком, стране придется выходить из союза без двустороннего соглашения.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце марта британский парламент в третий раз провалил голосование по «брекситу».