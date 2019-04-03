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НАТО не хочет новой гонки вооружений, но займет позицию сдерживания – Столтенберг. Фото: svoboda

НАТО не хочет новой гонки вооружений, но займет позицию сдерживания — Столтенберг

3 апр 2019, 22:58
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В НАТО осудили аннексию Крыма и заявили, что займут позицию сдерживания в отношениях с Россией. Сейчас организация проводит крупнейшее усиление коллективной обороноспособности за последние несколько десятилетий.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию выполнять договор о нераспространении ракет меньшей и средней дальности. Об этом он сообщил во время своего выступления в парламенте США по случаю 70-летия альянса, передает немецкое издание Deutsche Welle.

Столтенберг уверяет, что все страны должны быть готовы, что данный договор подходит к концу. НАТО не планирует размещать в Европе наземные ракеты, но Генсек подчеркнул, что организация продолжит политику сдерживания и примет для этого необходимые меры.

Накануне, 2 апреля, Столтенберг встретился с президентом США Дональдом Трампом и поддержал его требование к союзникам об увеличении расходов на военную сферу.

Такая тенденция, по мнению Столтенберга, усилит альянс, а их единство еще понадобится в будущем.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс отправит корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.

Источник: Ракурс


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