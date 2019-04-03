НАТО не хоче нової гонки озброєнь, але займе позицію стримування – Столтенберг. Фото: svoboda

https://racurs.ua/ua/n120314-nato-ne-hoche-novoyi-gonky-ozbroien-ale-zayme-pozyciu-strymuvannya-stoltenberg.html

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У НАТО засудили анексію Криму і заявили, що займуть позицію стримування у відносинах з Росією. Зараз організація проводить найбільше посилення колективної обороноздатності за останні кілька десятиліть.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав Росію виконувати договір про нерозповсюдження ракет меншої та середньої дальності. Про це він повідомив під час свого виступу в парламенті США з нагоди 70-річчя альянсу, передає німецьке видання Deutsche Welle.

Столтенберг запевняє, що всі країни повинні бути готові, що цей договір добігає кінця. НАТО не планує розміщувати в Європі наземні ракети, але Генсек підкреслив, що організація продовжить політику стримування і прийме для цього необхідні заходи.

Напередодні, 2 квітня, Столтенберг зустрівся з президентом США Дональдом Трампом і підтримав його вимогу до союзників щодо збільшення витрат на військову сферу.

Така тенденція, на думку Столтенберга, посилить альянс, а їх єдність ще знадобиться в майбутньому.

Раніше повідомлялося, що Північноатлантичний альянс відправить кораблі для забезпечення проходу українських судів через Керченську протоку.