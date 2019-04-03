У США розглянуть новий пакет санкцій проти втручання РФ у вибори

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Конгрес США розгляне новий пакет антикремлівських санкцій. Законопроект покликаний захистити американські вибори від іноземного втручання. Проект внесли республіканець Марко Рубіо і демократ Кріс Ван Холлен.

Документ, в разі прийняття, зобов’яже Національну розвідку США оцінити можливість втручання протягом двох місяців після проведення виборів. Про це повідомляється на сайті Ван Холлена.

Також співробітники розвідки повинні будуть ідентифікувати всіх високопоставлених російських політиків і бізнесменів, які сприяли втручанню в американські вибори.

Якщо втручання Росії підтвердиться законопроект пропонує протягом 30 днів після доповіді висунути суворі санкції, спрямовані проти російських секторів енергетики, економіки, оборони і фінансів. Всім винним заборонять в’їжджати до Штатыв, а американські активи заблокують.

За словами сенаторів, США скоро вступлять в цикл виборів президента (2020 рік) і повинні підготуватися до можливої ​​загрози іноземного втручання.

Минулого року сенатори вже висували схожий законопроект, але Конгрес його не підтримав. Пакет санкцій тоді передбачав блокування активів низки російських банків і енергетичних компаній.

Як відомо, в 2016 році американська влада звинуватив РФ у втручанні в вибори. Минулого року Мін’юст США висунув звинувачення низці фізичних і юридичних осіб.

Однак, комісія спецпрокурора Штатів Роберта Мюллера після довгого розслідування не знайшла слідів втручання Кремля.

Раніше повідомлялося, що Сенат США заблокував можливість оприлюднення документа розслідування Мюллера.