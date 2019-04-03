В США рассмотрят новый пакет санкций против вмешательства РФ в выборы. svoboda

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Конгресс США рассмотрит новый пакет антикремлевских санкций. Законопроект призван защитить американские выборы от иностранного вмешательства. Проект внесли республиканец Марко Рубио и демократ Крис Ван Холлен.

Документ, в случае принятия, обяжет Национальную разведку США оценить возможность вмешательства в течение двух месяцев после проведения выборов. Об этом сообщается на сайте Ван Холлена.

Также сотрудники разведки должны будут идентифицировать всех высокопоставленных российских политиков и бизнесменов, которые способствовали вмешательству в американские выборы.



Если вмешательство России подтвердится законопроект предлагает в течение 30 дней после доклада выдвинуть строгие санкции, направленные против российских секторов энергетики, экономики, обороны и финансов. Всем виновным запретят въезжать в Штаты, а американские активы заблокируют.

По словам сенаторов, США скоро вступят в цикл выборов президента (2020 год) и должны подготовиться к возможной угрозе иностранного вмешательства.



В прошлом году сенаторы уже выдвигали похожий законопроект, но Конгресс его не поддержал. Пакет санкций тогда предусматривал блокировку активов ряда российских банков и энергетических компаний.

Как известно, в 2016 году американские власти обвини РФ во вмешательстве в выборы. В прошлом году Минюст США предъявил обвинения ряду физических и юридических лиц.

Однако, комиссия спецпрокурора Штатов Роберта Мюллера после долгого расследования не нашла следов вмешательства Кремля.

Ранее сообщалось, что Сенат США заблокировал возможность обнародования документа расследования Мюллера.