KyivNotKiev: международный аэропорт Барселоны исправил написание столицы. Фото: diez

https://racurs.ua/n120312-kyivnotkiev-mejdunarodnyy-aeroport-barselony-ispravil-napisanie-stolicy-foto.html

Ракурс

Один из наиболее загруженных аэропортов мира «Эль-Прат» в Барселоне исправил название украинской столицы с Kiev на Kyiv в рамках онлайн-кампании CorrectUA.

Инициатива Министерства иностранных дел Украины позволила исправить название Киева на правильное. Фотографии расписания с исправленным названием столицы появились на странице МИД Украины в Facebook.

Отметим, что стамбульский аэропорт имени Ататюрка, который считается одним из крупнейших в мире, исправил написание названия таких украинских городов как: Одесса, Харьков, Львов и Киев. Теперь их названия указаны в соответствии с украинской транслитерацией.

На инициативу также откликнулись аэропорты Таллинна, Будапешта, Вильнюса и Лондона. Также было замечено, что Киев записан как Kyiv в аэропортах Израиля, Дании и Канады.

Онлайн-кампания стартовала в октябре прошлого года. Ее совместно учредили Центр стратегическим коммуникаций и МИД Украины.

Как ранее сообщал «Ракурс», в рамках этой кампании на страницах МИД в Фейсбуке и Твиттере планировалось ежедневно выставлять посты о случаях некорректного употребления названия столицы Украины Киева известными мировыми СМИ.