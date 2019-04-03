Дебаты на стадионе: у Порошенко ответили на призыв Зеленского. Фото: Лига

https://racurs.ua/n120311-debaty-na-stadione-u-poroshenko-otvetili-na-prizyv-zelenskogo.html

Ракурс

Действующий глава государства Петр Порошенко не будет участвовать в дебатах на стадионе. Кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому предложили на стадионе сыграть в футбол с президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко.

Призыв Зеленского остался без позитивного ответа, так как Порошенко приемлет только профессиональные дебаты в телестудии. Об этом рассказала нардеп от «Блока Петра Порошенко» Мария Ионова в эфире «Громадского».

Между тем, НСК «Олимпийский» не получил заявку о проведении дебатов, о которых говорил Зеленский. Руководство стадиона сообщило, что не получало проектов соглашений или официальных заявлений на проведение такого мероприятия.

На официальной странице стадиона в Facebook указывается, что анонсированные Зеленским дебаты не согласованы с графиком проведения мероприятий и являются исключительно инициативой кандидата.

Как ранее сообщал «Ракурс» Владимир Зеленский пригласил Петра Порошенко на «Олимпийский» для проведения дебатов, на которые смогут прийти все журналисты и представители телеканалов. На решение Зеленский дал действующему президенту 24 часа и обратный отсчет уже ведется на официальной странице команды Зеленского в Facebook.