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Ракурс
Дебаты перед народом: Зеленский позвал Порошенко на «Олимпийский». Фото: Народная правда

Дебаты перед народом: Зеленский позвал Порошенко на «Олимпийский» (ВИДЕО)

3 апр 2019, 20:19
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пригласил действующего главу государства Петра Порошенко принять участие в дебатах и назвал свои условия.

Дебаты должны пройти на стадионе «Олимпийский» в столице. Однако, перед этим кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу на наркотики и алкоголь, чтобы доказать народу состояние своего здоровья. Об этом сообщил Зеленский на официальной странице своей команды в Fаcebook.

Согласно условиям Зеленского, на дебаты должны быть допущены все журналисты, а каналы должны иметь право вести трансляцию в режиме реального времени.

«Вы мечтали, что я отморожусь, нет, я это не вы в 2014 году. Даю вам 24 часа», — подчеркивает Зеленский в своем видео.

Также Зеленский потребовал, чтобы Порошенко в знак уважения к украинцам признал, что дебаты будут проходит не с клоуном и не с марионеткой Коломойского, а с кандидатом в президенты Украины.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях поклонники обоих кандидатов в президенты активизировались и напомнили обо всех обещаниях Зеленского и Порошенко.

Источник: Ракурс


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