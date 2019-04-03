Дебати перед народом: Зеленський покликав Порошенка на «Олімпійський». Фото: Народна правда

https://racurs.ua/ua/n120310-debaty-pered-narodom-zelenskyy-poklykav-poroshenka-na-olimpiyskyy-video.html

Ракурс

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський запросив чинного голову держави Петра Порошенка взяти участь в дебатах і назвав свої умови.

Дебати повинні пройти на стадіоні «Олімпійський» в столиці. Однак, перед цим кандидати повинні пройти медичну експертизу на наркотики і алкоголь, щоб довести народу стан свого здоров’я. Про це повідомив Зеленський на офіційній сторінці своєї команди в Fаcebook.

Згідно з умовами Зеленського, на дебати повинні бути допущені всі журналісти, а канали повинні мати право вести трансляцію в режимі реального часу.

«Ви мріяли, що я відморожусь, ні, я це не ви в 2014 році. Даю вам 24 години «, —наголошує Зеленський в своєму відео.

Також Зеленський вимагає, щоб Порошенко на знак поваги до українців визнав, що дебати будуть проходити не з клоуном і не з маріонеткою Коломойського, а з кандидатом в президенти України.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями шанувальники обох кандидатів в президенти активізувалися і нагадали про всі обіцянки Зеленського і Порошенко.