Порошенко проти Зеленського: неординарні заяви команди та штабів кандидатів у президенти / Фото: Ракурс

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Результати першого туру виборів президента України активізували не лише ботоферми та найбільш емоційних прихильників чинного глави держави Петра Порошенка і його опонента — шоумена Володимира Зеленського, — але й стали поштовхом до низки неординарних заяв, оприлюднених штабами та командами лідерів президентських перегонів.

Сьогодні команда Зеленського на офіційній сторінці у Facebook озвучила перелік вимог до Порошенка. На виконання цих вимог чинному главі держави дали час до другого туру виборів.

«Вимагаємо, щоб до завершення терміну свого перебування на посаді президента України, він: забезпечив ухвалення закону щодо скасування декларування доходів і витрат для громадських активістів; перезапустив роботу НАЗК; забезпечив ухвалення виборчого закону; запустив роботу Вищого антикорупційного суду; відкликав свій законопроект щодо криміналізації незаконного збагачення; позбавив СБУ, Нацполіцію та інші правоохоронні органи повноважень у сфері боротьби з економічною злочинністю; звільнив Сергія Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України. І, наостанок, ліквідував схему „Роттердам плюс“ та опублікував перелік своїх офшорних компаній», — йдеться у звернення команди «Зе».

Зрозуміло, що таке повідомлення не пройшло повз представників команди Порошенка та пропрезидентських блогерів, які назвали вимоги Зеленського «чистим популізмом».

«Якби Порошенко раптом знайшов аргументи і за три дні підготував би законопроект, то в два тижні, з урахуванням графіка пленарних засідань немає ніякої легальної можливості дотриматися всіх вимог регламенту Ради, пройти комітети, висновки юруправління і провести кілька голосувань», — йдеться у повідомленні пропрезидентського блогера Пилипа Духлія.

Представник Порошенка у Раді Ірина Луценко після оголошення попередніх результатів першого туру пообіцяла «іншу стратегію» задля перемоги у другому.

«Наше завдання — мобілізувати електорат, а також пояснювати покроково, що Петро Порошенко пропонує зробити на наступні п’ять років… Серед іншого мають бути відповіді і на такі питання: чи поверне Коломойський 101 млрд дол., виведений з „Привату“? Суспільство потребує відповідей не по-приколу», — заявила Луценко.

Разом з тим, журналісти та блогери звернули увагу на те, що її чоловік, генпрокурор України Юрій Луценко, який зазвичай доволі часто спілкується з пресою, зараз «грає в мовчанку».

Ще один представник команди Порошенка, перший заступник голови фракції БПП в парламенті Ігор Кононенко результати першого туру назвав «очікуваними».

«Будемо робити те, що ми й робили. Може, будемо намагатися більш коректно доносити до виборців те, що ми робимо і те, що плануємо робити», — сказав Кононенко, відповідаючи на запитання, що команда Порошенка збирається робити задля перемоги у другому турі.

Також Кононенко згадав про намір більше працювати з молоддю. Згодом з’явилося повідомлення про те, що за президентом України тепер можна стежити й у Телеграмі.

У відповідь опоненти запропонували команді Порошенка не забувати й про соцмережу «Однокласники».

Сам Порошенко на Facebook-сторінці назвав Зеленського «маріонеткою Коломойського», чим викликав масу ображених коментарів від прихильників його опонента.

А пропрезидентський блогер Роман Донік оприлюднив скрін перепалки з представниками команди «Зе». Таких прикладів взаємних обвинувачень та образ у соцмережі Facebook нині безліч.

Окремої уваги заслуговує тема дебатів Порошенка та Зеленського, на проведенні яких настоюють прихильники чинного президента (це логічно, оскільки досвід ораторського мистецтва Порошенка навряд чи можна порівнювати з акторською грою Зеленського). Також як приклад невдалої промови мережею шириться відео виступу Зеленського у ніч виборів:

Підлив олії у вогонь також політолог і радник Володимира Зеленського Дмитро Разумков. Щодо участі шоумена у дебатах, він заявив, що «Зеленський готовий до дебатів у випадку, якщо це дозволить його концертний графік як керівника студії „Квартал 95“». Після хвилі обурення українців щодо теледебатів, активно підключилася, ймовірно, ботоферма Зеленського. Головний їхній аргумент — у дебатах немає сенсу, бо результат другого туру очевидний, Порошенка вже й так всі п’ять років слухали, й взагалі, мовляв, треба «не словом, а ділом». Однак, очевидно, що Зеленський, перебуваючи не в образі Голобородька з серіалу «Слуга народу» в ораторському мистецтві не зможе змагатися з досвідченим політиком Порошенком.

Однією із найбільш скандальних заяв представників Зеленського є коментар радника шоумена Разумкова, який запропонував питання «віри, мови, території, якихось історичних лідерів — винести за дужки».

«Проблема у тому, що в нас питання мови політики піднімають перед виборами, от у чому проблема. Насправді, усе, що може роз'єднувати українців: віра, мова, територія, якісь історичні лідери — потрібно винести за дужки, принаймні доти, доки ми не закінчимо війну», — зазначив Разумков.

Водночас сьогодні Разумков пообіцяв, що Зеленський у разі перемоги заговорить українською мовою.

Ще одним питанням, яке поки лишається без відповідей є команда Зеленського і хто претендуватиме на посади. Разумков пообіцяв незабаром їх представити. Відомо лише, що екс-міністр фінансів Олександр Данилюк може очолити МЗС.

«На зустрічі з Європейською бізнес асоціацією Зеленський тестував публіку, як вона сприйме призначення Данилюка міністром закордонних справ», — заявив нардеп Сергій Лещенко, який також активно підтримує команду «Зе» (хоч сам пройшов у Раду у складі БПП).

Також у команді Зеленського колишній міністр економічного розвитку України Айварас Абромавічус. На думку бізнесмена, нинішня виборча кампанія увійде в підручники багатьох країн. Абромавічус назвав її «феноменальною». Разом з тим, коли журналісти нагадали Абромавічусу про невдалий коментар Зеленського щодо ролі Міжнародного валютного фонду в економіці України, той зазначив, що «краще посилатися на його останні висловлювання про МВФ» (напевно, після провального інтерв’ю з кандидатом у президенти провели лікбез на економічну тематику).

Зауважимо, що у нещодавньому інтерв’ю Данилюк розповів, коли будуть перші реформи і перші «посадки».

«Буде перезапуск антикорупційної інфраструктури, яка, на жаль, не працює, вона є політично залежною. Дуже сподіваюся, що Антикорупційний суд не доведеться створювати формально Зеленському, а це зробить Порошенко. Я впевнений, що ці рішення і перші посадки, вони вже відбудуться незабаром після зміни керівництва країни», — заявив Данилюк.

Наразі у соцмережах нон-стопом триває низка суперечок між прихильниками та опонентами Порошенка й Зеленського. Крапку у цій суперечці можна буде поставити лише після завершення другого туру виборів.