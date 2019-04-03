Порошенко против Зеленского: неординарные заявления окружения кандидатов в президенты (ФОТО, ВИДЕО)

Порошенко против Зеленского: неординарные заявления окружения кандидатов в президенты / Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n120304-poroshenko-protiv-zelenskogo-neordinarnye-zayavleniya-okrujeniya-kandidatov-v-prezidenty-foto.html

Ракурс

Результаты первого тура выборов президента Украины активизировали не только ботфермы и наиболее эмоциональных сторонников действующего главы государства Петра Порошенко и его оппонента — шоумена Владимира Зеленского, — но и открыли ящик Пандоры, из которого вылетели ряд неординарных заявлений авторства штабов и команд лидеров президентской гонки.

Сегодня команда Зеленского на официальной странице в Facebook озвучила перечень требований к Порошенко. Для выполнения этих требований действующему главе государства дали время до второго тура выборов.

«Требуем, чтобы до завершения срока своего пребывания на посту президента Украины, он: обеспечил принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов; перезапустил работу НАПК; обеспечил принятие избирательного закона; запустил работу Высшего антикоррупционного суда; отозвал свой законопроект о криминализации незаконного обогащения; лишил СБУ, Нацполицию и другие правоохранительные органы полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью; уволил Сергея Семочко с должности первого замглавы Службы внешней разведки Украины. И, напоследок, ликвидировал схему „Роттердам плюс“, а также опубликовал перечень своих офшорных компаний», — говорится в обращении команды «Зе».

Логично, что такое уведомление не прошло мимо представителей команды Порошенко и пропрезидентских блогеров, которые назвали требования Зеленского «чистым популизмом».

«Если бы Порошенко вдруг нашел аргументы и за три дня подготовил бы законопроект, то за две недели, с учетом графика пленарных заседаний нет никакой легальной возможности соблюсти все требования регламента Рады, пройти комитеты, выводы юруправления и провести несколько голосований», — говорится в сообщении пропрезидентского блогера Филиппа Духлия.

Представитель Порошенко в Раде Ирина Луценко после объявления предварительных результатов первого тура пообещала «другую стратегию» для победы во втором туре.

«Наша задача — мобилизовать электорат, а также пошагово объяснять, что Петр Порошенко предлагает сделать в следующие пять лет… Среди прочего должны быть ответы и на такие вопросы: вернет ли Коломойский 101 млрд долл., выведенных из „Привата“? Общество нуждается в ответах не по-приколу», — заявила Луценко.

Вместе с тем, журналисты и блогеры обратили внимание на то, что ее муж, генпрокурор Украины Юрий Луценко, который обычно довольно часто общается с прессой, сейчас «играет в молчанку».

Еще один представитель команды Порошенко, первый заместитель председателя фракции БПП в парламенте Игорь Кононенко результаты первого тура назвал «ожидаемыми».

«Будем делать то, что мы и делали. Может, будем стараться более корректно доносить до избирателей то, что мы делаем и то, что планируем делать», — сказал Кононенко, отвечая на вопрос о том, что команда Порошенко собирается делать для победы во втором туре.

Также Кононенко вспомнил о намерении больше работать с молодежью. Впоследствии стало известно, что за президентом Украины теперь можно следить и в Телеграмме.

В ответ оппоненты предложили команде Порошенко не забывать и о соцсети «Одноклассники».

Сам Порошенко на Facebook-странице назвал Зеленского «марионеткой Коломойского», чем вызвал массу обиженных комментариев от поклонников его оппонента.

А пропрезидентский блогер Роман Доник обнародовал скрин перепалки с представителями команды «Зе». Таких примеров взаимных обвинений и оскорблений в соцсети Facebook сейчас множество.

Отдельного внимания заслуживает тема дебатов Порошенко и Зеленского, на проведении которых настаивают сторонники действующего президента (это логично, поскольку опыт актерской игры Зеленского вряд ли можно сравнивать с ораторским искусством Порошенко). Также в качестве примера неудачной речи сетью ширится видео выступления Зеленского в ночь выборов:

Подлил масла в огонь также политолог и советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. Относительно участия шоумена в дебатах, он заявил, что «Зеленский готов к дебатам в случае, если его концертный график как руководителя студии „Квартал 95“ это позволит». После волны возмущения украинцев на тему теледебатов, активно подключилась, вероятно, ботферма Зеленского. Главный их аргумент — в дебатах нет смысла, поскольку результат второго тура очевиден, Порошенко и так пять лет все слушали, и вообще, мол, надо «не словом, а делом». Однако, очевидно, что Зеленский, находясь не в образе Голобородько из сериала «Слуга народа» в ораторском искусстве не сможет соперничать с более опытным политиком Порошенко.

Одним из самых скандальных заявлений представителей Зеленского является комментарий советника шоумена Разумкова, который предложил вопрос «веры, языка, территории, каких-либо исторических лидеров — вынести за скобки».

«Проблема в том, что у нас вопрос языка политики поднимают перед выборами, вот в чем проблема. На самом деле, все, что может разъединять украинцев: вера, язык, территория, какие-то исторические лидеры — нужно вынести за скобки, по крайней мере до тех пор, пока мы не закончим войну», — отметил Разумков.

В то же время сегодня Разумков пообещал, что Зеленский в случае победы заговорит на украинском языке.

Еще одним вопросом, который пока остается без ответов, — таинственная команда Зеленского, претендующая в случае победы на топ-должности. Разумков пообещал вскоре их представить. Известно лишь, что экс-министр финансов Александр Данилюк может возглавить МИД.

«На встрече с Европейской бизнес ассоциацией Зеленский тестировал публику, как она воспримет назначения Данилюка министром иностранных дел», — заявил нардеп Сергей Лещенко, который также активно поддерживает команду «Зе» (хотя сам прошел в Раду в составе БПП).

Также в команде Зеленского бывший министр экономического развития Украины Айварас Абромавичюс. По мнению бизнесмена, нынешняя избирательная кампания войдет в учебники многих стран. Абромавичус назвал ее «феноменальной». Вместе с тем, когда журналисты напомнили экс-министру о неудачном комментарии Зеленского относительно роли Международного валютного фонда в экономике Украины, тот отметил, что «лучше ссылаться на его последние высказывания о МВФ» (вероятно, после провального интервью с кандидатом в президенты провели ликбез на экономическую тематику).

Отметим, что в недавнем интервью Данилюк рассказал, когда будут первые реформы и первые «посадки».

«Будет перезапуск антикоррупционной инфраструктуры, которая, к сожалению, не работает, являясь политически зависимой. Очень надеюсь, что Антикоррупционный суд не придется создавать формально Зеленскому, а это сделает Порошенко. Я уверен, что эти решения и первые посадки, они уже пройдут вскоре после смены руководства страны», — заявил Данилюк.

Сейчас в соцсетях нон-стопом продолжаются споры между сторонниками и оппонентами Порошенко и Зеленского. Точку в этом словесном хаосе можно будет поставить только после завершения второго тура выборов.