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На таможне в Филиппинах изъяли 750 пауков. Фото: Crazy.casa

Печенье с тарантулами: на таможне в Филиппинах изъяли 750 пауков (ФОТО)

3 апр 2019, 16:51
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Таможенная служба Филиппин обнаружила в посылке более 700 живых тарантулов, которые прибыли в центр обмена почтой Международного аэропорта Ниной Акино (NAIA) из Польши.

Посылку якобы с печеньем направил филиппинцу гражданин Польши, сообщает сегодня Philippine Star.

Стоимость тарантулов оценивается в 5,9 тыс. долл. Их конфисковали работники таможенной службы. О дальнейшей судьбе животных ничего не известно.

Правоохранители арестовали филиппинца после того, как он прибыл для получения корреспонденции. Злоумышленнику предъявили обвинение в нарушении законов республики об охране и защите диких ресурсов, а также правил таможенного контроля.

На таможне в Филиппинах изъяли 750 пауков. Фото: registercitizen.com

На таможне в Филиппинах изъяли 750 пауков. Фото: registercitizen.com

На таможне в Филиппинах изъяли 750 пауков. Фото: registercitizen.com

Ранее сообщалось, что в аэропорту Филиппин был выявлен брошенный багаж. Правоохранители открыли чемодан и обнаружили в нем более 1,5 тыс. черепах. Для того, чтобы транспортировать животных, их обмотали клейкой лентой. По версии таможенников, злоумышленник отказался перевозить черепах, потому что услышал предупреждение о строгом наказании за это преступление.


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