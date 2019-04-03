Украинские моряки оказались в плену пиратов. Фото: Хабар 24

https://racurs.ua/n120302-ukrainskie-moryaki-popali-v-plen-piratov-v-gvineyskom-zalive.html

Ракурс

Украинские моряки с контейнеровоза Contship Oak оказались в пиратском плену.

Нападение на судно, принадлежавшее греческой компании Contships и пришвартованное в проливе Бонна (Гвинейский залив), произошло еще 30 марта. Группа вооруженных нигерийских пиратов высадилась на борту и ограбила экипаж. Затем террористы взяли в заложники моряков и скрылись в неизвестном направлении. Об этом 3 апреля сообщает «Морской информационный центр» в Facebook.

Впоследствии родственники одного из украинских моряков сообщили, что среди захваченных пиратами заложников есть граждане Украины. Информацию уже передали Министерству иностранных дел Украины, консулу Украины в Нигерии. О местонахождении заложников пока ничего неизвестно.

Напомним, в октябре 2018 года нигерийские пираты захватили судно Pomerenia Sky. На борту корабля находились поляки, а также один украинец. Впоследствии заложников освободили.