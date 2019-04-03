В Одессе взрывом газа автомобиль подбросило в воздух (ФОТО, ВИДЕО)

Место инцидента, фото: «Думская»

https://racurs.ua/n120301-v-odesse-vzryvom-gaza-avtomobil-podbrosilo-v-vozduh-foto-video.html

Ракурс

В Одессе под припаркованным автомобилем «БМВ» прогремел взрыв, в результате чего транспортное средство подбросило в воздух и отбросило на трамвайные пути.

Инцидент произошел на Фонтанской дороге, сообщает издание «Думская».

Повреждено дорожное покрытие. Также пострадал еще один автомобиль — рядом стоящий внедорожник «Тойота», которому взрывом выбило задние стекла.

По предварительной информации, причиной происшествия стал взрыв газа.

На месте взрыва работают правоохранители. В полиции заявили, что следов взрывного устройства не обнаружили.

Сначала сообщалось, что причиной взрыва было газовое оборудование, позже появилась информация, что источник взрыва находился под землей.

Водитель, который в момент взрыва находился в припаркованной машине, заявил, что чувствовал едкий запах газа. От госпитализации он отказался.

Местные жители сообщили журналистам, что на месте инцидента недавно прокладывали бестраншейным методом газопровод.

Напомним, в феврале в результате взрыва автомобиля в Оболонском районе Киева пострадал водитель. От госпитализации он отказался.