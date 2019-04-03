Кабмин выделил средства для подключения сельских школ к интернету и покупки компьютеров. Фото: ComProst

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Правительство Украины выделило 1 млрд грн для покупки компьютеров в сельские школы и подключение их к сети интернет. Такое решение сегодня приняли на заседании Кабинета министров.

Согласно плану, 300 млн грн потратят на закупку компьютеров в те школы, где их еще нет. Остальные 700 млн грн пойдут на подключение школ к интернет-сети. Об этом сообщает «Громадське».

По словам министра образования Лилии Гриневич, на территории Украины большое количество школ находится без доступа к интернету. Так, в Житомирской области 19,3% школ не подключены к сети, а на Закарпатье таких учебных заведений набралось 12,1% от общего количества.

Однако, даже у подключенных к интернету школ есть проблемы. Скорость подключения у половины из них не превышает 10 Мбит/с. Такая низкая скорость не позволяет использовать образовательные материалы в оперативном режиме.

Согласно плану, количество компьютеров будут рассчитывать в соотношении 10 детей на одну единицу техники. В Кабмине отметили, что 413 школ Украины вообще не оборудованы компьютерами.

Хотя подключение школ к интернету оплатят из казны государства, оплата услуг ляжет на местный бюджет.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины в середине марта поддержал проект закона о среднем образовании. По словам министра образования Лилии Гриневич, этот закон предоставит учителям реальную автономию в создании программ.