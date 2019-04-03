Кабмін виділив кошти на підключення сільських шкіл до інтернету і покупку комп'ютерів. Фото: ComProst

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Уряд України виділив 1 млрд грн на покупку комп’ютерів в сільські школи і підключення їх до мережі інтернет. Таке рішення сьогодні прийняли на засіданні Кабінету міністрів.

Згідно з планом, 300 млн грн витратять на закупівлю комп’ютерів в ті школи, де їх ще немає. Решта 700 млн грн підуть на підключення шкіл до інтернет-мережі. Про це повідомляє «Громадське».

За словами міністра освіти Лілії Гриневич, на території України велика кількість шкіл перебуває без доступу до інтернету. Так, в Житомирській області 19,3% шкіл не підключені до мережі, а на Закарпатті таких навчальних закладів набралося 12,1% від загальної кількості.

Однак, навіть у підключених до інтернету шкіл є проблеми. Швидкість підключення у половини з них не перевищує 10 Мбіт/с. Така низька швидкість не дозволяє використовувати освітні матеріали в оперативному режимі.

Згідно з планом, кількість комп’ютерів будуть розраховувати в співвідношенні 10 дітей на одну одиницю техніки. У Кабміні зазначили, що 413 шкіл України взагалі не обладнані комп’ютерами.

Хоча підключення шкіл до інтернету оплатять зі скарбниці держави, оплата послуг ляже на місцевий бюджет.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України в середині березня підтримав проект закону про повну загальну середню освіту. За словами міністра освіти Лілії Гриневич, цей закон надасть учителям реальну автономію в створенні програм.