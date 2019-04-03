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Ракурс
В Филиппинах произошел взрыв в ресторане, среди раненых дети. Фото: tvc.

В Филиппинах произошел взрыв в ресторане, среди раненых есть дети (ВИДЕО)

3 апр 2019, 16:09
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В Филиппинах произошел взрыв в ресторане. По меньшей мере 18 человек получили травмы. Инцидент произошел в провинции Султан Кударат около 15.00 по местному времени.

По предварительным данным, взрыв произошел внутри ресторана из-за самодельного взрывного устройства. Подозреваемых по этому делу пока нет. Правоохранители оцепили ресторан и занимаются исследованием места происшествия. Об этом сообщает местная полиция, передает издание rappler.

Установлено, что травмированных разместили в пяти больницах. Среди раненных оказалось шесть несовершеннолетних и одна беременная женщина.

Этот взрыв стал уже третьим в административном центре провинции за последние 8 месяцев. Так, 2 сентября произошел взрыв, жертвами которого стали два человека и еще 12 получили ранения. Ранее, 28 августа, на фестивале за чертой города от взрыва бомбы погибли три человека и 36 получили травмы разной степени тяжести.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Запорожье из-за взрыва погиб ребенок 2006 года рождения. Он и его друг 2005 года рождения нашли на улице взрывное устройство. Старший подросток бросил предмет перед собой и тот взорвался. Мальчиков госпитализировали, но жизнь старшего медики спасти не смогли.


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