В Филиппинах произошел взрыв в ресторане. По меньшей мере 18 человек получили травмы. Инцидент произошел в провинции Султан Кударат около 15.00 по местному времени.

По предварительным данным, взрыв произошел внутри ресторана из-за самодельного взрывного устройства. Подозреваемых по этому делу пока нет. Правоохранители оцепили ресторан и занимаются исследованием места происшествия. Об этом сообщает местная полиция, передает издание rappler.

Установлено, что травмированных разместили в пяти больницах. Среди раненных оказалось шесть несовершеннолетних и одна беременная женщина.

Этот взрыв стал уже третьим в административном центре провинции за последние 8 месяцев. Так, 2 сентября произошел взрыв, жертвами которого стали два человека и еще 12 получили ранения. Ранее, 28 августа, на фестивале за чертой города от взрыва бомбы погибли три человека и 36 получили травмы разной степени тяжести.

