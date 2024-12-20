В Донецке прилетело в здание российской ФСБ. Фото:

https://racurs.ua/n202347-v-donecke-priletelo-po-zdaniu-rossiyskoy-fsb-tam-pytali-ludey-video.html

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Вибухи прогриміли в тимчасово окупованому Донецьку.

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Уранці 20 грудня була атакована будівля так званого Міністерства державної безпеки самопроголошеної ДНР, яка розташована на бульварі Шевченка. Цю будівлю зараз використовує російська Федеральна служба безпеки. Про прильоти український журналіст Денис Казанський повідомив у Telegram.

За його інформацією, саме тут окупанти утримували та катували полонених, зокрема журналіста Станіслава Асєєва.

У Донецьку прильоти. Атаковано будівлю «МДБ ДНР» на бульварі Шевченка. Колишній інститут металів. Там раніше утримували та катували журналіста та письменника Стаса Асєєва. А буквально за десять кроків від цього місця універ, де я навчався, — написав Казанський.

Також журналіст опублікував зняте очевидцями відео з місця подій. На кадрах можна побачити зруйновану будівлю.

Нагадаємо, 9 грудня в центрі окупованого Донецька підірвали начальника Оленівської колонії, де два роки тому внаслідок теракту загинули понад 50 українських військовополонених, які там утримувалися. Розслідування справи триває досі, адже країна-агресор росія так і не допустила в колонію ні українських, ні міжнародних слідчих.