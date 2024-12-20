Украина вернула тела 503 павших защитников. Фото:

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Ракурс

Україна повернула тіла ще 503 полеглих оборонців.

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За результатами проведених репатріаційних заходів на підконтрольну українському уряду територію з Донецького напрямку повернули 403 загиблих, з Луганського — 12, із Запорізького — 57, з моргів на території російської федерації — 31. Про це 20 грудня повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Тіла загиблих передадуть представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи, щоб встановити їхні особи.

Полеглих захисників вдалося повернули за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, Офісу омбудсмена, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС й інших структур Сектору безпеки та оборони України. У штабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Раніше повідомлялося, що Україна ідентифікує передані росією тіла нібито загиблих в Іл-76. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими підтвердили, що під час останніх репатріаційних заходів до України з рф були передані останки загиблих, що потребують додаткової ідентифікації.