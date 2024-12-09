Україна ідентифікує передані росією тіла нібито загиблих в Іл-76

https://racurs.ua/ua/n202003-ukrayina-identyfikuie-peredani-rosiieu-tila-nibyto-zagyblyh-v-il-76.html

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Україна ідентифікує передані росією тіла нібито загиблих в Іл-76.

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У січні цього року у рф зазнав катастрофи літак, на якому нібито перебували українські військовополонені, яких доставляли на обмін.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими прокоментували інформацію рф про передачу Україні тіл військових, ймовірно загиблих під час авіатрощі літака ІЛ-76

Там підтвердили, що дійсно під час останніх репатріаційних заходів до України з рф передані останки загиблих, що потребують додаткової ідентифікації.

Станом на зараз експертні установи в рамках кримінального провадження встановлюють, чи дійсно останки цих осіб належать українським військовослужбовцям, — йдеться в повідомленні штабу.

Нагадаємо, 24 січня у Бєлгородській області рф розбився російський літак Іл-76. Міноборони росії стверджує, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких перевозили для обміну. Тоді у ГУР підтвердили, що мав відбутися обмін полоненими, проте зазначили, що вони не мають даних про те, чи були на борту військовослужбовці ЗСУ.

9 грудня російська омбудсменка Тетяна Москалькова запевнила, що терористи з осії нібито передали Україні тіла військовополонених, які, як наполягає російська сторона, загинули під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області.