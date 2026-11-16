Росія вночі 16 листопада атакувала Україну 158 дронами. Фото:

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Країна-агресор Росія вночі 16 листопада атакувала Україну 158 дронами.

З російських Орла, Курська, Міллерово, Шаталово й Приморсько-Ахтарська, а також з окупованого Криму летіли ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера» й дрони-імітатори типу «Пародія». Українські захисники знешкодили 131 ворожий БпЛА, але було зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння уламків на 11 локаціях. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

У Запоріжжі ворог атакував безпілотником об'єкт інфраструктури в Хортицькому районі Запоріжжя. Як поінформував голова ОВА Михайло Семікін, внаслідок атаки загинула жінка, а ще двоє людей зазнали поранень.

Подвійного удару по Дніпру росіяни завдали сьогодні вранці. Як поінформували в обласній військовій адміністрації, через атаку росіян були пошкоджені кілька багатоповерхових будинків. Зазнала поранень 44-річна жінка, яку госпіталізовали в стані середньої тяжкості. Згодом ворог знову атакував місто. Внаслідок цього одна людина загинула, троє дістали поранень.

У Кіровоградській області внаслідок ворожої атаки пошкоджено одне з транспортних підприємств у Голованівському районі. На об'єкті спалахнула пожежа — вогонь охопив будівлі та техніку.

Нагадаємо, вночі 13 листопада російські безпілотники били по енергетиці України. Головною ціллю ворожих дронів були високовольтні підстанції. Після тієї нічної атаки були пошкодження та руйнування в дев’ятьох областях.